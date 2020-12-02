В Смоленске набирают добровольцев для переписи населения. Фото: ВКонтакте.

Смолстат набирает переписчиков для работы весной. Можно, как подработка – вечерами и в выходные дни, с 1 по 30 апреля 2021, зарплата – 18 000 руб. Или же контролерами на основную работу по договору - с 15 марта по 11 мая 2021 года – 20 000 руб, сообщает администрация г. Смоленска.

От добровольцев требуется наличия опыта работы с людьми, желание трудиться и умение пользоваться компьютерной техникой.

Подробности – здесь и по телефону 64-71-62 с 08.00 до 17.00 в рабочие дни.