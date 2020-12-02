Смоленский губернатор перенес прямой эфир с жителями Сычевки. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Алексей Островский сообщил, что вынужден перенести встречу «по независящем от него причинам». Прямой эфир состоится 4 декабря в 14:00.

В администрации региона сообщили, что меняется площадка для проведения прямых эфиров, но суть остается прежней.

- Ответ получит каждый - во время эфира или после него, - отметили в пресс-службе.

Свои вопросы смоляне могут оставлять на странице в соцсетях под информацией о прямом эфире, писать в личные сообщения или воспользоваться виджетом «Обращения граждан».