В Смоленске издадут книгу почетного гражданина Алексея Мишина. Фото: roslavl.ru.

Инициатива по изданию книги принадлежит дочери поэта и его друзей.

– Мой отец очень любил своих земляков, с удовольствием выступал в сельских клубах, - отметила Наталья Щербакова в беседе с секретарем регионального отделения «Единой России» Игорем Ляховым на приеме граждан, который состоялся накануне, 1 декабря, в День рождения партии.

Игорь Васильевич поддержал инициативу и также предложил организовать творческий вечер, посвященный Алексею Мишину. Предположительная дата – 18 октября – день рождения талантливого земляка.

– Предстоящий год – юбилейный. И книга, и памятное мероприятие станут хорошим подарком для родных и близких, для тех, кто уважает и ценит творчество Алексея Мишина, и для тех, кто только знакомится с его произведениями, – подчеркнул Игорь Ляхов.