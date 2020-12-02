После ареста счетов директор Гагаринской фирмы вернул долг в 3,5 млн рублей Фото: пресс-служба УФССП России по Смоленской области

Благодаря судебному приставу заемщик смог вернуть свои деньги, сообщает УФССП России по Смоленской области.

В Гагаринском районе акционерное общество оформило договор займа на сумму более 3,5 миллионов рублей. Директор общества вовремя не вернул деньги.

Суд обязал мужчину отдать долг. Но тот проигнорировал решение суда. Тогда заемщик к судебному приставу.

Примечательно, что директор акционерного общества получал стабильный доход и мог урегулировать вопрос с заемщиком. Однако, не делал этого.

Тогда судебный пристав арестовал банковские счета должника. Ему также запретили совершать регистрационные действия с сельскохозяйственной техникой и предупредили об уголовной ответственности. Лишь после этого мужчина вернул долг.

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