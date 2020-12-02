Водителя иномарки госпитализировали после тройного ДТП в Смоленске Фото: пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области

1 декабря около 08:00 в районе дома №68 по улицу Крупской в Смоленске произошла авария, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.

60-летний водитель Lada Kalina выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Однако, разметка этого не позволяла.

Отечественный автомобиль столкнулся с Opel Vectra. Иномаркой управлял 38-летний мужчина.

В результате ДТП машину Lada Kalina отбросило на попутно движущийся автомобиль Lada Granta. За рулем был 39-летний смолянин.

По информации пресс-службы ГИБДД, водителя Opel Vectra госпитализировали.