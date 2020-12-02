Смолянам напомнили об ответственности за неуплату налогов. Фото: УФНС России по Смоленской области.

1 декабря истек установленный законодателем срок уплаты физическими лицами налога на имущество за 2019 год. Накануне неделю информирования провели сотрудники Межрайонной ИФНС России №3 по Смоленской области, чтобы не допустить налоговой недисциплинированности.

Специалисты ведомства провели консультации для всех желающих и рассказали о порядке исчисления имущественных налогов, о сроках уплаты и льготах. При необходимости можно было получить налоговое уведомление. Сотрудники инспекции напоминают, что чем быстрее оплачена задолженность, тем меньше штрафные санкции.

- Неуплаченная вовремя сумма прирастает за счет начисления пеней. Если должник не исполнит требование об уплате просроченного налога, инспекция обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника или арестовать его имущество, - напомнили в пресс-службе УФНС по региону.

Сотрудники ведомства подчеркивают, что неполучение налогового уведомления не освобождает физических лиц от уплаты налога на имущество, кроме случаев, когда человек имеет соответствующие льготы. За получением уведомления можно обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить заявление через личный кабинет, сервис «Обратиться в ФНС России».

Оплатить налоги можно самыми разными способами: с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России, в банке, или на почте.