В Смоленске 3 и 4 декабря отключат холодную воду на двух улицах. Фото: pixabay.com.

В Смоленске 3 и 4 декабря отключат холодную воду на двух улицах, сообщает городская администрация. Во четверг ее не будет в домах №№ 71, 73, 73а по улице Крупской и №16 по Молодежной. В пятницу – в домах №№64а, 64б, 66, 68, 69/2, 70 по улице Крупской.

«Горводоканал» обещает обеспечить подвоз воды. Заказать услугу можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее "КП" писала о повышении тарифа за вывоз мусора. Новые суммы будут насчитывать уже с декабря 2020 года.