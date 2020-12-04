Начальник смоленской фирмы угрожал подчиненному пистолетом Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области

В полицию Смоленска обратился местный 33-летний житель с заявлением об угрозе убийством, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Полицейские незамедлительно выехали к месту происшествия, опросили заявителя и возможных свидетелей.

Оказалось, что на работе у мужчины произошел конфликт с его руководителем, который начал угрожать потерпевшему пистолетом. Очевидцем ссоры стал коллега смолянина, который выхватил оружие из рук начальника. После этого босс скрылся.

Сейчас 38-летний подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело. Начальнику грозит до 2 лет тюрьмы.

Напомним, в Смоленске двое мужчин украли «Lexus» за 2 миллиона.