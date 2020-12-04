В Вязьме почти 2 тысячи человек остались без холодной воды из-за аварии Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

3 декабря более десятка домов остались без холодной воды в Вязьме. Об аварийном отключении водоснабжения сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области.

Причиной отключения холодной воды в Вяземском районе стал порыв трубы диаметром 100 мм по улице Ползунова в районе дома №23.

В итоге в зоне отключения находились 11 жилых домов различной этажности, с населением 1911 человек.

Спасатели оперативно организовали подвоз воды населению по заявкам.

В 21:50 того же дня ремонтные работы завершились и холодное водоснабжение восстановили в полном объеме.

Напомним, в Сафоновском районе хотят построить станции водоочистки.