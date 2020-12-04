Под Смоленском спасатели обезвредили 78 снарядов времен ВОВ Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

3 декабря в УМВД по Смоленской области обратился местный житель с заявкой о взрывоопасных предметах, угрожающих жизни близлежащих населенных пунктов.

Специалисты «Пожарно-спасательного центра» незамедлительно выехали к месту находки - в деревню Логи Духовщинского района.

Спасатели изъяли и уничтожили в общей сложности 78 снарядов времен Великой Отечественной войны. Среди них были: артиллерийский снаряд калибра 45 мм, 66 миномётных мин, 10 ручных гранат и одна ружейная граната.

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