4 смолянина заплатят более 1 миллиона рублей за незаконную охоту Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области

По информации УМВД России по Смоленской области, в январе 2017 года в полицию поступило сообщение из охотхозяйства о том, что в лесном массиве в районе деревни Ивино Гагаринского района браконьеры застрелили диких животных.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых, которые передвигались по лесу на машине. При досмотре транспортного средства стражи порядка нашли и изъяли официально зарегистрированное охотничье ружье, принадлежащее одному из них.

Недалеко от места задержания подозреваемых полицейские нашли разделанное мясо животных, упакованное в мешки. Двигаясь по следам, оставленным злоумышленниками, оперативники обнаружили места отстрела и останки туш трех лосей.

Принесенный материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

В октябре 2020 года Гагаринский районный суд Смоленской области признал подсудимых виновными и освободил от наказания в связи с истечением сроков давности преступления. Однако, с них взыскан материальный ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Напомним, москвич нарубил леса в Гагаринском районе на 3 миллиарда.