Число случаев бешенства сократилось в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

В 2020 году было зарегистрировано на 30% меньше случаев заболевания среди домашних и сельскохозяйственных животных, чем в 2019 году. Бороться с распространением смертельного заболевания помогает вакцинация, отмечают в администрации Смоленской области. Она охватывает всех животных без исключения – кошек, собак, крупный рогатый скот, лошадей, свиней и пр.

Также еще одно профилактическое мероприятие – раскладка вакцины в лесу. Ежегодно на эти цели выделяют до 200 тысяч доз. И строгий контроль за животными, завозимыми на территорию области – все они проходят обязательное профилактическое карантинирование.

Ранее в Демидовском районе волки начали нападать на домашних собак. Двух особей удалось поймать (подробнее).