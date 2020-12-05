В Смоленской области запретили проведение новогодних мероприятий. Фото: pixabay.com.

Губернатор Алексей Островский ввел новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе. В этом году от корпоративов рекомендовано отказаться - в Смоленской области до 24 декабря запрещено проводить развлекательные новогодние мероприятия в кафе и ресторанах, детских комнатах, торговых центрах. Попали под запрет даже открытые катки, хоккейные коробки, а посещать парки, открытые рынки и ярмарки разрешено только в масках.

Также власти и Роспотребнадзор против хороводов и конкурсов у елок, которые начали активно устанавливать в столице региона.

В администрации региона особо отметили, что за должностными лицами, которые согласуют проведение праздника, устанавливается персональная ответственность.

Ознакомиться с Указом можно здесь.