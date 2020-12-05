Смоляне передали на родину прах красноармейца из Казахстана. Фото: Андрей Смирнов.

В посольстве Республики Казахстан смоленские поисковики передали на родину останки поднятого воина. Церемония состоялась 3 декабря в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений».

В церемонии приняли участие депутат Смоленской областной Думы Сергей Шелудяков, сенатор от Смоленской области Нина Куликовских, председатель Общественной палаты Смоленской области Игорь Титов и представители поискового отряда «Переправа» Кардымовского района, бойцы которого обнаружили останки на месте гибели воина.

Двадцатилетнего казаха призвали в ряды РККА в 40-м году, а уже в 41-м он пал смертью храбрых. Прах бойца нашли спустя почти восемьдесят лет во время поисковой экспедиции в районе деревни Русаново Кардымовского района. Известно, что в этих местах в июле 1941 года сражался, неся большие потери, 5-й механизированный корпус 13-ой танковой дивизии Красной Армии.

28 октября 2020 года в одном из раскопов по сигналу миноискателя на небольшой глубине в тридцать-сорок сантиметров поисковики подняли останки солдата, фляжку, элементы военного снаряжения и медальон с запиской, – рассказала во время передачи лидер кардымовских поисковиков Наталья Максимова. По ее словам, это была необычная находка: вместо сведений о бойце на ней значилось «...получить Ербатыровой Рахимой». Как позже выяснилось, боец записал имя и адрес матери в Гурьевской области Казахской ССР.

Ее коллеги-поисковики из Казахстана сообщили в Смоленск, что установили имя бойца: Сапаргали Мукалов, родился в 1920 году в поселке Сарайчик Баксайского района, а также разыскали его родственников. Племянник, сын младшей сестры, вышел на связь со словами благодарности и просьбой передать останки для захоронения солдата на родине.

Вместе с останками воина в Казахстан были переданы найденные во время раскопок личные вещи красноармейца, элементы вооружения, а также пакет документов о поисковой работе и медаль «Шагнувши в бессмертие», которой посмертно награждаются поднятые на местах.

Сенатор от нашего региона, руководитель поискового движения Смоленщины Нина Куликовских напомнила, что передача останков происходит в особенный день, объявленный в России Днем Неизвестного солдата, и одна из главных задач поисковиков – восстанавливать имена погибших бойцов. По словам сенатора, смоленские поисковики передали в Казахстан уже много солдат, и каждый раз в этом помогало дружеское взаимодействие поисковиков и официальных органов власти.

Депутат регионального парламента, боец поискового отряда «Славяне» Сергей Шелудяков отметил, что в послевоенное мирное время произошло много важных событий в истории государств, но главное, что на постсоветском пространстве удалось сохранить общее историческое прошлое, уважение и взаимопонимание между народами.

В ближайшее время останки солдата доставят в Атыраускую область, где захоронят с воинскими почестями и по мусульманским обычаям, сообщили представители посольства.