В Смоленске прошла благотворительная акция в поддержку кинотеатра «Современник». Фото: Виктория Никольская. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске прошла благотворительная акция в поддержку кинотеатра «Современник», который находится на грани закрытия. Во время пандемии и до настоящего времени доходы городского кинотеатра упали в 5-6 раз. Руководство учреждения делает все возможное, чтобы остаться на плаву.

В Смоленске прошла благотворительная акция в поддержку кинотеатра «Современник». Фото: Виктория Никольская. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

4 декабря в поддержку кинотеатра на его сцене бесплатно выступили музыкальные коллективы, театр уличного искусства, организовано монетное и песочное шоу. Собранные в ходе акции средства пойдут на нужды учреждения.

Руководство «Современника» напоминает, что самый большой городской кинотеатр жив и ждет своих зрителей.