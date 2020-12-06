Трое смолян перевели мошенникам 1,5 млн рублей. Фото: pixabay.com.

Трое смолян перевели мошенникам 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Двое жителей региона «попали в ловушку» во время оформления кредита онлайн – аферисты представились сотрудниками банка и ввели в заблуждение заемщиков, после чего они подошли к банкоматам и перевели неизвестным 780 и 230 тысяч рублей.

Третий житель региона остался без денег, покупая автомобиль. Мужчина увидел объявление на сайте и перевел «продавцу» 590 тысяч рублей. После списания средств мошенник перестал выходить на связь.

В полиции отмечают, что жертвами аферистов стали двое мужчин 31 и 58 лет и женщина 64 лет.