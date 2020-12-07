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Исполнилось 100 лет со дня рождения смолянина Евгения Шмидта

Ученики знаменитого археолога, историка, почётного профессора Смоленского государственного университета вспоминают каким был их наставник
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Исполнилось 100 лет со дня рождения смолянина Евгения Шмидта. Фото: СмолГУ.

Исполнилось 100 лет со дня рождения смолянина Евгения Шмидта. Фото: СмолГУ.

6 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого археолога, историка, почётного профессора Смоленского государственного университета Евгения Альфредовича Шмидта. Его коллеги и ученики вспоминают о первых археологических практиках и лекциях под его началом.

Напомним, Евгений Альфредович ушёл из жизни 27 апреля 2019 года. Он был одним из тех, кто давал ценные наставления о том, что такое работа учёного, исследователя, как должны заниматься сбором сведений, преподносить материал и отстаивать научную ценность исследуемого материала.

Но главная страсть - изучение ареологии Смоленской земли. Его исследования археологических культур являются главным и самым весомым вкладом в науку.

Евгений Альфредович прошёл её с севера на юг и с запада на восток и на описание памятников, сделанные им, до сих пор опираются учёные.