Исполнилось 100 лет со дня рождения смолянина Евгения Шмидта. Фото: СмолГУ.

6 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого археолога, историка, почётного профессора Смоленского государственного университета Евгения Альфредовича Шмидта. Его коллеги и ученики вспоминают о первых археологических практиках и лекциях под его началом.

Напомним, Евгений Альфредович ушёл из жизни 27 апреля 2019 года. Он был одним из тех, кто давал ценные наставления о том, что такое работа учёного, исследователя, как должны заниматься сбором сведений, преподносить материал и отстаивать научную ценность исследуемого материала.

Но главная страсть - изучение ареологии Смоленской земли. Его исследования археологических культур являются главным и самым весомым вкладом в науку.

Евгений Альфредович прошёл её с севера на юг и с запада на восток и на описание памятников, сделанные им, до сих пор опираются учёные.