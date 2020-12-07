В Рославльском районе при пожаре жилого дома погиб мужчина

В Рославльском районе при пожаре жилого дома пострадал человек Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

6 декабря в 21:03 на улице Гоголева в деревне Заболотье Рославльского района произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России по Смолернской области.

К месту вызова выехали 2 пожарные машины и 6 человек личного состава. Горел жилой деревянный дом.

Сейчас пожар потушен, но все здание уничтожено огнем.

При разборе сгоревших конструкций, спасатели нашли тело 58-летнего погибшего мужчины.

Причину и ущерб предстоит узнать специалистам.

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