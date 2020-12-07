Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В трех районах Смоленска установили и украсили новогодние елки

Засветился и арт-объект на улице Октябрьской революции
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
В трех районах Смоленска установили и украсили новогодние елки. Фото: Виктория Никольская.

В трех районах Смоленска установили и украсили новогодние елки. Фото: Виктория Никольская.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске установили и украсили главные городские елки. К минувшим выходным новогодние деревья появились в трех районах областного центра - в парке «Соловьиная роща», возле дворца спорта «Юбилейный» и на площади Ленина.

Также на главной пешеходной улице заработал праздничный арт-объект. Световая конструкция стала новой вечерней фотозоной Смоленска.

Напомним, в Смоленске дали старт конкурсу по созданию новогоднего плаката.