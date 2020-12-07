В трех районах Смоленска установили и украсили новогодние елки. Фото: Виктория Никольская. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске установили и украсили главные городские елки. К минувшим выходным новогодние деревья появились в трех районах областного центра - в парке «Соловьиная роща», возле дворца спорта «Юбилейный» и на площади Ленина.

Также на главной пешеходной улице заработал праздничный арт-объект. Световая конструкция стала новой вечерней фотозоной Смоленска.

Напомним, в Смоленске дали старт конкурсу по созданию новогоднего плаката.