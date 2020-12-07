Смоленский автолюбитель накопил 139 штрафов на сумму 265 тысяч рублей Фото: пресс-служба УФССП по Смоленской области

Смоленский автолюбитель увлекался скоростью, за что получил много штрафов. Кроме того, молодой человек парковал свою машину с нарушением правил. Однако, оплачивать долги за нарушение ПДД не спешил, сообщает УФССП России по Смоленской области.

Смолянин накопил 139 штрафов на общую сумму 265 тысяч рублей. Должник игнорировал все уведомления об оплате. Тогда судебный пристав запретил совершать регистрационные действия с его машиной и ограничил в праве выезда за границу.

Однако, такие меры не принесли результата. После ареста банковских счетов значительная часть долга была погашена.

Далее судебный пристав узнал, что смолянин является индивидуальным предпринимателем и имеет стабильный доход. Долг стали списывать с его зарплаты.

Лишь тогда мужчина понял всю серьезность ситуации и вернул деньги в течение недели.

Напомним, трое смолян перевели мошенникам 1,5 млн рублей.