Погрузка в Смоленском регионе МЖД в ноябре выросла более чем в 2 раза. Фото: пресс-служба МЖД.

Погрузка в Смоленском регионе Московской железной дороги в ноябре 2020 года составила 262,3 тыс. тонн, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Железной дорогой погружено:

- черных металлов – 11,5 тыс. тонн (рост в 5,1 раза к ноябрю 2019 года);

- металлолома – 14,4 тыс. тонн (рост в 1,8 раза);

- химических и минеральных удобрений – 129,7 тыс. тонн (рост в 3,5 раза);

- строительных грузов – 87,9 тыс. тонн (рост в 1,9 раза);

- промышленного сырья – 6,0 тыс. тонн (рост в 1,2 раза);

- продовольственных товаров – 5,3 тыс. тонн (рост в 1,5 раза).

Погрузка за январь-ноябрь в Смоленском регионе МЖД составила 2,9 млн тонн, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.