Смоленский губернатор снова пригрозил увольнением за срыв сроков замены ФАПов. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В администрации Смоленской области отмечают, что не все новые фельдшерско-акушерские пункты успеют открыть до 1 января 2021 года. В ряде районов из-за срыва компанией-поставщиком календарного плана работа на пунктах продолжится в начале следующего года. Тем не менее, в настоящее время, принимаются необходимые меры, чтобы наверстать упущенное и ввести в строй как можно больше медицинских пунктов.

– Комиссия должна определить, кто виновен в этом, почему не подведены в срок инженерные коммуникации, не обустроены подъезды и подходы, не поставлено необходимое оборудование и так далее. И я буду принимать самые жесткие меры – замечания, выговоры, увольнения, – сказал губернатор Алексей Островский.

Также в администрации отмечают, что форсирование темпов работы не должно сказаться на качестве новых объектов.

Напомним, замена ФАПов проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ранее сообщалось, что в Смоленской области до нового года откроют 49 пунктов.