Смоленская прокуратура заинтересовалась инцидентом в парке. Фото: pixabay.com.

В Смоленске прокуратура проверит Лопатинский сад после сообщения о падении в пруд ребенка. Напомним, ранее об инциденте сообщили местные СМИ.

Официальный представитель регионального ведомства Александр Боровиков, отметил, что доводы публикаций будут проверены.

Отметим, СМИ сообщили, что маленький посетитель парка упал в водоем из-за отсутствия ограждения.

- В данных сообщениях есть указания на то, что вопрос отсутствия ограждения ранее поднимался перед руководством парка, - отметил представитель прокуратуры области. - Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области.