Смоленский ансамбль скрипачей принял участие в международном фестивале. Фото: администрация г. Смоленска.

Смоленский музыкальный ансамбль скрипачей «Парафаза» принял участие в международном фестивале «Москва встречает друзей», сообщает пресс-служба администрации областного центра. Конкурс проходит в столице с 25 ноября по 20 декабря, это проект благотворительного фонда Владимира Спивакова. В этом году в фестивале участвует более 1000 детей из 55 регионов России и 40 стран мира.

Смоленские скрипачи из детской школы искусств №8 имени Д.С. Русишвили представили свою музыкальную программу 30 ноября. Сейчас ее можно увидеть на сайте фонда.

Читай также:

В Смоленске прошла благотворительная акция в поддержку кинотеатра «Современник» (подробнее).