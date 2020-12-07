Смоленское отделение Росгвардии ввело ограничения для приема граждан. Фото: пресс-служба Росгвардии РФ по Смоленской области.

Из-за пандемии коронавируса Правительство России предложило перенести сроки общероссийского дня приёма граждан, запланированного 14 декабря 2020 года, до периода стабилизации ситуации. Однако, личный прием будет осуществляться в обычном режиме с учетом некоторых условий, связанных с COVID-19.

Росгвардия Смоленской области поддержала предложение Правительства и ввела некоторые ограничения.

Теперь с условиями проведения личного приема в Росгвардии РФ можно ознакомиться на официальных сайтах и по телефону.

Напомним, в Смоленской области запретили проведение новогодних мероприятий.