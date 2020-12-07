Жителя Смоленской области осудят за убийство кинжалом из-за ревности. Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области 31-летний местный житель обвиняется убийстве.

Ночью 30 августа пьяный обвиняемый пришел к бытовому помещению, расположенному в одном из домов по улице Большая Советская села Екимовичи Рославльского района, где была его бывшая сожительница.

Он увидел женщину в компании с незнакомым ему мужчиной. На почве ревности обвиняемый взял самодельный кинжал и несколько раз ударил мужчину в область грудной клетки. Травмы оказались не совместимы с жизнью.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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