Новую спортивную площадку установили в Починковском районе. Фото: администрация МО «Починковский район» Смоленской области.

В поселке Стодолище Починковского района открыли новую спортивную площадку. Объект соответствует современным требованиям - пространство оборудовано тренажерами и зонами для футбола и баскетбола, рассказали в пресс-службе администрации района. Кроме того, для местных жителей на прилегающей к площадке территории установили скамейки и урны.

Отметим, в Стодолище проживает более 400 детей и подростков. Поэтому для поселка новое спортивное пространство настоящий подарок.

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