В Угранском районе завершили ремонт дороги. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В Угранском районе завершили ремонт дороги «Обход п. Угра» протяженностью 5,5 км. Старый асфальт был срезан и на его месте появилось два слоя нового асфальтобетонного покрытия. Также были досыпаны и обустроены обочины, установлены новые дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесена разметка.

Ранее, год назад, в Угранском районе был отремонтирован участок протяженностью 8 км дороги «Вязьма-Калуга»-Угра.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В пресс-службе СОГБУ «Смоленскавтодор» сообщили, что в 2020 году по нацпроекту в Смоленской области отремонтировали более 147 км региональных дорог.

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