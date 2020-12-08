В Смоленске школа имени Хиля стала победителем Всероссийского конкурса

За победу ребята получат оборудование для дальнейшей проектной работы – ноутбуки, принтеры, проекторы. Фото: администрация Смоленской области.

Победителями проекта «РДШ – Территория самоуправления» стали 30 школьных команд из разных регионов России. В их числе – команда школы № 27 имени Э.А. Хиля города Смоленска.

Смоляне представили на конкурс проект «Игры на Запольной». В программу этого клуба вошло проведение подвижных игр, квестов, головоломок, мероприятий на развитие эрудиции и др.

Ранее в Смоленске прошла благотворительная акция в поддержку кинотеатра «Современник». Собранные в ходе акции средства пойдут на нужды учреждения, которое испытывает большие трудности - доходы городского кинотеатра упали в 5-6 раз.