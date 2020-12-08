Четверо смолян перевели около 2 миллионов рублей мошенникам. Фото: pixabay.com.

В полицию Смоленска обратился 32-летний местный житель с заявлением о хищении денег с его банковской карты, сообщает УМВД России по Смоленской области.

По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом оказания экономической безопасности ввёл его в заблуждение.

Впоследствии мужчина через приложение самостоятельно оформил на свое имя потребительский кредит на сумму 950 тысяч рублей,. Дальше, он пошел в ближайший банк и оформил ещё один кредит на своё имя на 400 тысяч рублей. После этих операций заявитель перевел на счета неизвестных банковских карт 1 350 000 рублей.

Другой случай произошел с 49-летней смолянкой. Она откликнулась на объявление по трудоустройству в Интернете. В ходе переписки неизвестный под предлогом оформления документов ввел женщину в заблуждение, и она самостоятельно перевела более 400 тысяч рублей мошеннику.

В похожей ситуации оказалась 23-летняя жительница Смоленска Девушку заинтересовала информация в Интернете о продаже платья. Заявительница начала переписку с продавцом, который убедил ее перевести 85 тысяч рублей простым переходом по ссылке.

А 35-летний смолянин хотел забронировать дом на новогодние праздники. Он нашел объявление на сайте и написал администратору. Заявитель перевел около 60 тысяч рублей. После перевода денег неизвестный перестал выходить на связь.

Напомним, смоленские полицейские изъяли 3500 пачек нелегальных сигарет.