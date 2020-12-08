Губернатор прокомментировал поимку организатора крупной вырубки леса в Смоленской области

Смоленский губернатор поблагодарил силовиков за поимку организатора масштабной вырубки леса в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

Смоленский губернатор поблагодарил силовиков за поимку организатора масштабной вырубки леса в Смоленской области. Алексей Островский выразил надежду, что виновные в многомиллиардном ущербе лесному фонду ответят в суде по закону.

Напомним, ФСБ задержала предпринимателя по подозрению в вырубке 860 га деревьев и кустарников в Гагаринском районе. Лес вырубали восемь лет. Ущерб оценивается на сумму более 3 млрд 164 млн рублей.

Организатор по решению суда арестован.