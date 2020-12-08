Через смоленский суд у горе-матери забрали дочку. Фото: pixabay.com.

Под контролем судебного пристава несовершеннолетней ребенок был передан органам опеки и попечительства. Сейчас девочка находится под опекой у родственников и ходит в школу, сообщает УФССП России по Смоленской области.

Ее мать лишили родительских прав. До лишения несовершеннолетняя девочка проживала с мамой. При этом женщина вела аморальный образ жизни, часто выпивала и не занималась воспитанием ребенка.

В результате, девочка несколько месяцев не посещала школу и проживала в антисанитарных условиях. Зная о возбужденном в ее отношении деле, должница долго не проживала по адресу регистрации и избегала встреч с судебным приставом.

Однако, судебному приставу все же удалось найти место проживания горе-родителя. Кроме того, сотрудник ведомства неоднократно беседовал с матерью ребенка.

Однако, ничего не влияло на изменение ее поведения. Тогда суд решил принудительно передать ребенка органам опеки. Мать не препятствовала этому и добровольно передала девочку.

Несовершеннолетний ребенок с удовольствием покинул родительский дом. Однако, через некоторое время мать изменила свое отношение к родительским обязанностям и подготавливает необходимые документы для восстановления родительских прав.

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