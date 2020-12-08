Жительница смоленского райцентра в четвертый раз устроила пожар в квартире. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Четвертое по счету ЧП произошло в обед 7 декабря. В МЧС сигнал о пожаре поступил от встревоженных жильцов дома, которые в последнее время живут, как на пороховой бочке.

- Жители пятиэтажки на улице Пайтерова в Рославле почувствовали сильный запах дыма из квартиры соседки, проживающей на четвертом этаже, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Через несколько минут пожарные были на месте. Войдя в квартиру, в задымленном помещении они увидели женщину и быстро вывели ее на улицу. Источник дыма - матрац - был залит водой.

В МЧС сообщили, что 38-летняя собственница квартиры не пострадала.

Ранее в Рославльском районе при пожаре жилого дома погиб мужчина.