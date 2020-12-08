В смоленской колонии служебная собака помогла найти наркотики. Фото: пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.

Сотрудники исправительной колонии №6 нашли наркотики, спрятанные ухищренным способом, сообщает УФСИН России по Смоленской области.

При досмотре грузового автомобиля MAN на контрольно-пропускном пункте служебная собака по кличке Босс помогла обнаружить спрятанный в банку из-под кофе сверток.

В ходе осмотра кабины автофуры собака породы «лабрадор-ретривер», специально предназначенная для поиска наркотиков, заинтересовалась лежащим между креслами свернутым автомобильным жилетом и показала посадкой наличие в нем наркотиков.

Оказалось, что в жилете лежала банка из-под кофе, в которой и находился пакет с порошком бежевого цвета. Экспертиза показала, что вещество содержит N-метилэфедрон массой 0,3 грамма, что является значительным размером.

Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков.

Напомним, сотрудники рославльской колонии перехватили свертки с запрещенные предметами.