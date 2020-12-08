В Смоленской области участились случаи продажи контрафактной икры. Фото: pixabay.com.

В 2020 году Управление Россельхознадзора по Смоленской области в ходе мониторинга популярных сайтов заметили участившиеся случаи размещения объявлений о продаже икры лососевых рыб.

Однако, никаких ветеринарных документов при этом нет, безопасность товара ничем не подтверждается, а сами продавцы нигде официально не зарегистрированы.

Будьте осторожны при покупке икры в Интернете! Ведь она может быть контрафактной, либо и вовсе оказаться некачественной и небезопасной.

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