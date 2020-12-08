Смоленские полицейские изъяли три поддельные купюры. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области три поддельные купюры номиналом 5 000 рублей и 1 000 рублей найдены при пересчёте денег в Центральном Банке России, сообщает УМВД РФ по Смоленской области.

Оказалось, что купюру в 5 тысяч рублей в банк принёс 27-летний местный житель в счет оплаты коммунальных услуг. Денежная купюра тем же номиналом поступила также из аптеки, которая находится в Смоленске.

Кроме этого, в салоне красоты при пересчете денег за оплату услуг найдена поддельная купюра в 1 тысячу рублей.

Сейчас фальшивые деньги изъяты.

Напомним, в смоленской колонии служебная собака помогла найти наркотики.