Более 2000 полицейских будут работать в новогодние праздники в Смоленской области. Фото: Управление Росгвардии по Смоленской области.

В Смоленской области на Новый год и Рождество проверят соблюдение режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации региона. Всего в праздники будет работать более 2000 сотрудников полиции, народных дружин и ЧОП. Они проследят за выполнением ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Также МЧС и росгвардейцы проведут профилактическую работу и проверят места массового скопления людей с целью соблюдения противопожарной и антитеррористической безопасности. В праздничные дни сотрудники ведомств задействует 3430 человек и 761 машину, чтобы работать в усиленном режиме. Кроме того, на мероприятиях обеспечат пропускной режим и проведут личный осмотр людей.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области запретили проведение предновогодних мероприятий.