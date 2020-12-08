Смоленские таможенники вернули в Беларусь подозрительную продукцию. Фото: пресс-служба Смоленской таможни

Более 20 тонн луковиц тюльпанов и 600 сеток столовой моркови, следовавших из Республики Беларусь в Россию на двух грузовиках, задержали сотрудники Смоленской таможни в районе Красной горки Краснинского района Смоленской области.

«В ходе проверки документов на 20 тонн моркови оказалось, что продукты не проходили пограничный контроль», - сообщил начальник службы таможенного контроля Смоленской таможни Дмитрий Васюков.

Во втором автомобиле таможенники нашли луковицы тюльпанов, страной происхождения которых являлись Нидерланды. Однако, большая часть товара оказалась не маркированной.

Продукция возвращена в Беларусь.

Напомним, в смоленской колонии служебная собака помогла найти наркотики.