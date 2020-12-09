Строительство нового зала для спортивной школы №4 в Смоленске откладывается. Фото: "Спорт в Смоленске", ВКонтакте.

Строительство нового зала для спортивной школы №4 Олимпийского резерва откладывается на неопределенный срок. По итогам проведения этапа подачи заявок на участие в конкурсе на право заключения соглашения на строительство (создание) специализированного гимнастического зала по улице Урицкого в Смоленске не подано ни одной заявки. В связи с этим конкурс признан несостоявшимся.

Ранее "КП" писала, что в спортивной школе №2 завершили ремонт. Тренировки спортсменов возобновлены. Средства на обновление зала поручил выделить губернатор Алексей Островский.