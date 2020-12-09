В Смоленске пьяный мужчина избил и ограбил знакомого

В Смоленске пьяный знакомый избил и ограбил смолянина. Фото: pixabay.com.

В полицию Смоленска обратился неработающий местный житель с заявлением об избиении и грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Мужчина рассказал необычную историю: к нему в квартиру пришел его пьяный знакомый и неожиданно начал его бить. После злоумышленник забрал его сотовый телефон, монитор, системный блок, усилитель звука на общую сумму свыше 33 тысяч рублей – и скрылся.

Вскоре полицейские задержали смолянина в гостях у соседа потерпевшего, где он до этого выпивал и куда решил отнести похищенное.

30-летний безработный и ранее неоднократно судимый мужчина объяснил свой поступок личной неприязнью к потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Агрессивному вору грозит до 7 лет тюрьмы.

Похищенное изъято, а подозреваемый арестован.

Ранее смоленские полицейские арестовали подозреваемых в серии краж машин.