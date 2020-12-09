В Гагаринском районе сгорел жилой деревянный дом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло 8 декабря в 21:27 на улице Зеленая в деревне Никольское Гагаринского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

К месту вызова выехали 2 пожарные машины и 5 человек личного состава.

Когда пожарные приехали к месту возгорания, полыхал жилой деревянный дом. Огонь успел перебраться на строение гаража.

Сейчас пламя удалось потушить. Однако, дом полностью уничтожен огнем.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Причину пожара и ущерб уточняют специалисты.

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