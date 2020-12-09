Сотрудники МЧС проверили толщину льда на водоемах Смоленска. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

8 декабря сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области провели рейд на озерах Смоленска.

Главной целью мероприятия является обеспечение безопасности смолян и снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах зимой.

Спасатели замерили толщину льда, побеседовали с населением. Специалисты напомнили, что выходить на неокрепший лед опасно.

Рейд организован из-за того, что участились случаи выхода детей и взрослых на еще неокрепший лёд.

Напомним, в Гагарине дети чуть не утонули, спасая собаку.