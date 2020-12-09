Пассажирку «Ваз 21114» госпитализировали после тройного ДТП в Рославле. Фото: пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.

8 декабря около 09:40 в районе дома №126 по улице Мичурина в городе Рославль произошла авария, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.

48-летний водитель «Ваз 21114», двигаясь по улице Мичурина в сторону улицы Советская, не уступил машинам на перекрестке и столкнулся с грузовым автомобилем «Фотон» и легковушкой Renault Logan.

За рулем грузовика был 51-летний мужчина, а иномаркой управлял 63-летний смолянин.

В результате ДТП 32-летняя пассажирка автомашины «Ваз 21114» госпитализирована.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске перекресток трех дорог заливает водой.