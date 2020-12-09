В Смоленской области снизилось количество несчастных случаев на железной дороге. Фото: пресс-служба МЖД.

За 11 месяцев в Смоленском регионе Московской железной дороги количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Основная причина происшествий – нарушение пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта: хождение по железнодорожным путям в неположенном месте; нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки спрыгнуть или забраться на платформу. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются как подростки, так и взрослые.

Для предотвращения несчастных случаев смоленские железнодорожники регулярно проводят информационно-разъяснительные мероприятия по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Совместно с сотрудниками транспортной полиции организуются рейды в местах несанкционированного прохода граждан через железнодорожные пути.

Учитывая все противоэпидемические требования, профилактическая работа среди школьников проводится и в период пандемии. Перед новогодними каникулами, с 14 по 25 декабря, уроки безопасности будут переведены в онлайн-формат.