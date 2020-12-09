Из-за долга по алиментам суд обязал смолянина отработать 100 часов. Фото: пресс-служба УФССП России по Смоленской области.

Сто часов обязательных работ в качестве разнорабочего по сортировке мусора заставили должника изменить свое отношение к сыну и начать выплачивать долг по алиментам, сообщает пресс-служба УФССП России по Смоленской области.

Суд обязал отца выплачивать ¼ части всех видов заработка в качестве алиментов, чтобы содержать несовершеннолетнего ребенка. Однако, мужчина решил игнорировать решение суда.

С каждым месяцем алиментный долг увеличивался - сумма превысила 438 тысяч рублей. Должник скрывался от судебного пристава, не интересовался судьбой ребенка и даже не пытался ему помогать.

Расчетных счетов (кроме кредитных) и ценного имущества у смолянина не было. Судебный пристав также узнал, что у мужчины помимо алиментного долга есть довольно крупная задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

После нескольких дней общения по телефону с сотрудником УФССП горе-родитель перечислял своей прежней семье только незначительные суммы.

Тогда мировой судья назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.

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