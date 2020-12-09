Дом культуры отремонтировали в Рославльском районе. Фото: smolensk.er.ru.

Козловский ДК отремонтировали в Рославльском районе. В танцевальном и зрительном залах, кабинете кружковой работы произведен ремонт пола и стен, установлены подвесные потолки и новые светильники. Произведены демонтаж, установка, окрашивание радиаторов и труб отопления. Помимо этого, в здание проведена канализация.

Ранее в учреждении была приобретена звукоусилительная аппаратура, что позволило проводить мероприятия на лучшем техническом уровне, в том числе и на уличных площадках. Также были заменены и установлены новые оконные и дверные блоки.

Дом культуры отремонтировали в Рославльском районе. Фото: smolensk.er.ru.

Выполнить работы удалось благодаря включения Дома культуры в проект «Единой России» «Культура малой Родины».

Обновленный Дом культуры посетила Ольга Окунева в рамках региональной недели. Совместно с депутатом Смоленской областной Думы от «Единой России» Сергеем Невским была проведена встреча с работниками учреждения и местными жителями.

- Партийный проект «Культура малой Родины» и национальный проект «Культура» продолжают преображать сельские ДК. Мы благодарны Администрации региона за взаимодействие и совместную работу. Меняется не только внешний вид Домов культуры, но и работа кружков, в лучших условиях проявляются творческие возможности наших детей, - отметила Ольга Окунева.