В Смоленске задержали продавца наркотиков «из рук в руки». Фото: pixabay.com.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что житель областного центра планирует продать запрещенное вещество, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Полицейские узнали время и место проведения сделки, проследили за передачей наркотиков «из рук в руки» и задержали продавца. Стражи порядка изъяли полимерный сверток с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком – N-метилэфедрон.

Задержанный, 33-летний неработающий местный житель, пояснил полицейским, что запрещенное средство приобрел в Интернете по средствам закладок для дальнейшей продажи.

Возбуждено уголовное дело. Смолянину грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Смоленске росгвардейцы поймали пьяного 27-летнего водителя.