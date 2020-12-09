Суд приговорил взяточника из Сафоново к 3 годам лишения свободы условно. Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, суд признал виновным 57-летнего жителя Сафоново в даче взятки.

Утром 19 июля 2020 года подсудимый на автомобиле Mitsubishi Lancer сбил дорожный знак «Пешеходный переход» в районе дома №5 по улице Химиков в городе Сафоново Смоленской области.

С места ДТП он предпочел скрыться. Однако, вскоре его остановили полицейские в микрорайоне №1.

В служебной машине водитель предложил инспектору ГИБДД 11 тысяч рублей, чтобы тот не составлял протокол. Деньги он положил на панель между передним пассажирским и водительским сидением в салоне автомобиля.

Лейтенант полиции отказался от взятки и сообщил о случившемся в дежурную часть.

Водитель полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно.

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