Выставка «Лица сопротивления» открылась в Смоленской области. Фото: museum.ru.

В краеведческом музее Вязьмы открылась выставка «Лица сопротивления», организованная Музеем Победы и фондом Александра Печерского. Экспозиция представлена в рамках международного проекта «Территория победы». По словам организаторов, она посвящена героям сопротивления в нацистских лагерях.

На стендах представлены экспонаты, посвящённые участникам восстания в Собиборе, Маутхаузене и в других лагерях. Выставка расскажет о таких героях, как Надежда Лисовец и Розалия Фридзон - они организовали побег из концлагеря Эрувиль, об Алексее Рындине, который спланировал восстание в румынском лагере смерти Слобозия.

Отметим, что проект «Территория Победы» заработал в 2017 году. Он направлен на создание в России и за рубежом единого музейного пространства по теме военной истории XX века. Сейчас проект объединяет более 200 учреждений культуры.

Выставка продлится до 9 февраля 2021 года.

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