«Квадра» прокомментировала появление зеленой воды в парке «Соловьиная роща». Фото: ВКонтакте.

«Квадра» ответила, почему вода в озере парка «Соловьиная роща» стала зеленой. В воду попал окрашенный теплоносител – флуоресцеин.

- Его применяют, чтобы эффективнее обнаруживать утечки на сетях – вещество абсолютно безопасно для организма человека, а также для флоры и фауны. Такой метод обнаружения утечек утверждён всеми профильными надзорными органами (включая Ростехнадзор и Роспотребнадзор), - отметили в компании.

По словам сотрудников «Квадры», выброс теплоносителя в озеро перекрыт. Озеро снова стало естественного цвета.